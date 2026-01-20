إعلان

فيديو.. تحرير منتج مسلسل "باب الحارة" من الاختطاف بعد 4 أشهر

كتب : سهيلة أسامة

02:54 م 20/01/2026 تعديل في 03:10 م
    باب الحارة
حررت قوات الأمن السورية، أمس الإثنين، المنتج السوري محمد قبنض، منتج مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد أربعة أشهر من اختطافه، عقب عملية مداهمة أمنية.

وظهر قبنض في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، وهو يبكي، موجعا الشكر لوزير الداخلية السوري.

وكان نجل المنتج محمد قبنض، أعلن في سبتمبر 2025، عن اختطاف والده، موضحًا في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن والده اختطف من أمام مقر شركته على يد مجهولين.

المنتج السوري محمد قبنض منتج مسلسل باب الحارة تحرير منتج مسلسل باب الحارة تحرير المنتج السوري محمد قبنض

