فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش

كتب : منال الجيوشي

10:51 ص 20/01/2026

الفنانة فادية عبد الغني

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة فادية عبدالغني إنها فخورة بمشوارها الفني، رغم قلة التواجد والظهور.

وأوضحت خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، أنها قدمت أدوارًا كثيرة تناولت قضايا المرأة وخلافات الزوجة.

كما أشادت بموهبة الفنانة منى زكي، مؤكدة أنه من الطبيعي أن ينتقدها البعض أو يهاجمها بسبب أعمالها، فذلك أمر لا مفر منه، موضحة أنها فنانة جميلة، وكانت تتوقع لها نجاحًا مبهرًا في حياتها الفنية، فهي فنانة مجتهدة ولديها نوع من البحث والاجتهاد.

وتابعت فادية عبدالغني: حياتي الشخصية خط أحمر، وليس من حق أحد التدخل فيها أو المساس بها، ولكن من حق الجمهور مشاركتها في أعمالها الفنية، فالحياة الشخصية ليست مجالًا للنقاش أو الحوارات، وحياة الفنان الشخصية لا تخصه وحده بل تخص أسرته أيضًا".

الفنانة فادية عبدالغني فادية عبدالغني ببرنامج تفاصيل فادية عبدالغني تشيد بموهبة منى زكي

