أوقف نشاطه بسببها.. ماذا قال رضا البحراوي عن والدته قبل رحيلها؟

كتب : مصطفى حمزة

12:04 م 20/01/2026

كتب-مصطفى حمزة:

رحلت والدة المطرب رضا البحراوي، عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكشف رضا البحراوي، عن موعد ومكان صلاة الجنازة، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تُقام صلاة جنازة والدتي اليوم، عقب صلاة الظهر، من مسجد عوارة – بطنطا"

وتابع: "نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجزيكم عنا خير الجزاء".

وعبر رضا البحراوي فى مواقف عديدة، عن خصوصية علاقته بوالدته، إذ تحدث خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، وقال: "أنا أمي دي هي حياتي كلها ولازم أعدي عليها كل يوم وأنا رايح الشغل".

رضا البحراوي يتحدث عن والدته

وقام رضا البحراوي في فبراير الماضي، بطرح أغنية خاصة أهداها إلى والدته، ونشرها عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك شهر فبراير الماضي، وحملت عنوان "أمي كل حياتي".

وتقول كلمات الأغنية :"أنا بحب أهلي أوي، بس بالذات هي أمي، أمي دي كل حياتي، أمي شافت المر يا عيني ياما عني شالت، مهما زاد الحمل عليها ما جت مرة قالت، سندي وضهري وعزوتي حضني وحناني، دعوتها نوري في سكتي أمي الأمان، أنا بحبك ياما".

وأعلن رضا البحراوي، فى يونيو 2025، إيقاف نشاطه الفني، بسبب نقل والدته إلى المستشفى، وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كتب: "الحمد لله والشكر لله، حبيت أطمنكم عليّا، أنا بخير، وكل اللي موقفني عن الشغل والحفلات اليومين دول هو إن والدتي الغالية في المستشفى، ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب".

رضا البحراوي والدة رضا البحراوي

