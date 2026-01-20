بعد تحريره من الاختطاف.. معلومات عن منتج مسلسل "باب الحارة" محمد قبنض

كتبت- سهيلة أسامة:

حررت قوات الأمن السورية، أمس الإثنين، المنتج السوري محمد قبنض، منتج مسلسل "باب الحارة"، وذلك بعد أربعة أشهر من اختطافه، عقب عملية مداهمة أمنية.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي أبرز المعلومات عن المنتج محمد قبنض:

ولد المنتج محمد قبنض في حلب 15 أبريل 1953.

أسس محمد قبنض شركة "قبنض للإنتاج الفني والتوزيع"، التي أنتجت مسلسل "باب الحارة".

يحرص "قبنض" على إبقاء حياته العائلية والشخصية بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام.

شغل منصب عضو في مجلس الشعب السوري.

وظهر قبنض في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، وهو يبكي موجهاً الشكر لوزير الداخلية السوري.

وكان نجل المنتج محمد قبنض أعلن في سبتمبر 2025 عن اختطاف والده، موضحًا في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن والده اختطف من أمام مقر شركته على يد مجهولين.

