"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها

تصدرت الطفلة السورية "شام" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "تيك توك"، عاتبت خلاله السعوديين لعدم دعوتها لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وقالت الطفلة "شام" في الفيديو: "والله يا أهل السعودية، أنا زعلانة منكم، معقول عازمين كل المشاهير وكل العالم إلا شام الحمصية العربية، معقول، كنت طلعت على المسرح ورقصت لكم، وزغرطت لكم، وحكيت لكم حكايات، أنا زعلانة من أهل السعودية".

ورد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، وكتب: "حقك علينا وما نرضى زعلك، وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانة الكبيرة أصالة، شو رأيك؟ وشكلنا ما بنحكي".

كما ردت الفنانة السورية أصالة نصري على تغريدة تركي آل الشيخ، وكتبت: "ومن عندي هدية حلوة، أحلى فستان تجي فيه الحفلة، منفوش أكتر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع المحتوى حول العالم هم النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

حقك علينا😎😂❤️🇸🇾 وما نرضى زعلك وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانه الكبيره اصاله شو رأيك؟😇 وشكلين مابحكي😎 pic.twitter.com/K7fNS5zoLF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2026

