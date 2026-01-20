إعلان

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها

كتب : سهيلة أسامة

12:51 م 20/01/2026

الطفلة السورية ''شام''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدرت الطفلة السورية "شام" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "تيك توك"، عاتبت خلاله السعوديين لعدم دعوتها لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وقالت الطفلة "شام" في الفيديو: "والله يا أهل السعودية، أنا زعلانة منكم، معقول عازمين كل المشاهير وكل العالم إلا شام الحمصية العربية، معقول، كنت طلعت على المسرح ورقصت لكم، وزغرطت لكم، وحكيت لكم حكايات، أنا زعلانة من أهل السعودية".

ورد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، وكتب: "حقك علينا وما نرضى زعلك، وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانة الكبيرة أصالة، شو رأيك؟ وشكلنا ما بنحكي".

كما ردت الفنانة السورية أصالة نصري على تغريدة تركي آل الشيخ، وكتبت: "ومن عندي هدية حلوة، أحلى فستان تجي فيه الحفلة، منفوش أكتر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" 2026، حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع المحتوى حول العالم هم النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

اقرأ أيضًا:

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش

أميرة أديب تشيد بفيلم "Giant".. وأمير المصري يرد

الطفلة السورية شام طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي تركي آل الشيخ يرد على طفلة سورية حفل توزيع جوائز joy awards المستشار تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتصال هاتفي بين وزيري رياضة مصر والمغرب لتهدئة الأجواء بين الجماهير- تفاصيل
رياضة محلية

اتصال هاتفي بين وزيري رياضة مصر والمغرب لتهدئة الأجواء بين الجماهير- تفاصيل
"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
زووم

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود
حوادث وقضايا

الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع