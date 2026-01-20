إعلان

السعودية ترحب بإعلان ترامب إنشاء مجلس السلام

كتب : مصراوي

03:38 م 20/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن مجلس الوزراء السعودي، عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء مجلس السلام، وانطلاق المرحلة الثانية من اتفاق السلام في قطاع غزة وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها.

وشدّد المجلس خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، على "ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات في غزة، وضمان الدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن الجمعة الماضي، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً دعمه لحكومة التكنوقراط الجديدة، كما أعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في القطاع.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "بصفتي رئيس مجلس السلام، أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثاً، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لحكم غزة خلال مرحلتها الانتقالية.. هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاماً راسخاً بمستقبل سلمي".

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلن البيت تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة الفلسطيني، حيث ضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن "التشكيل سيضم أيضاً رجل الأعمال الأمريكي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إلى جانب المبعوث الأمريكي السابق لشؤون اتفاقيات السلام الاقتصادي آرييه لايتستون، ومفوض دائرة المشتريات الفيدرالية جوش جرونباوم كمستشارين كبيرين في المجلس".

وأوضح أن "كل عضو في المجلس التنفيذي سيتولى الإشراف على ملف محدد يُعدّ حاسماً لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك بناء قدرات الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رأس المال".

السعودية مجلس الوزراء السعودي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام الملك سلمان بن عبد العزيز

