إعلان

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)

كتب : نوران أسامة

12:39 م 20/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة مع ابنة شقيقتها
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين تؤديان مناسك العمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا تجمعها بابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، من الحرم المكي.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "عمرة لأمي الغالية الله يرحمها ليلة أول شعبان، ومعايا حبيبة قلبي إلهام الصغيرة، ربنا يحميها من كل شر ويبارك لها".

وتابعت: "فاضل شهر بالظبط على رمضان، وأنا بحب شهر رمضان جدًا، كل سنة وإحنا كلنا طيبين، ويارب يكون رمضان كريم على كل البشر".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين كان خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم السبت الماضي بمدينة الرياض في دورته السادسة، وخطفت إلهام الأنظار من خلال إطلالتها، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الذهبي اللامع.

اقرأ أيضًا:

"أزمة نفسية".. هيفاء وهبي تروج لأغنيتها الجديدة وتوجه نصيحة لجمهورها

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش

إلهام شاهين إلهام صفي الدين الحرم المكي فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق
اقتصاد

المواد الغذائية: بيبسي ترفع سعر أحد منتجاتها بقيمة 3 جنيهات بالأسواق
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع