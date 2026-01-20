كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا تجمعها بابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، من الحرم المكي.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "عمرة لأمي الغالية الله يرحمها ليلة أول شعبان، ومعايا حبيبة قلبي إلهام الصغيرة، ربنا يحميها من كل شر ويبارك لها".

وتابعت: "فاضل شهر بالظبط على رمضان، وأنا بحب شهر رمضان جدًا، كل سنة وإحنا كلنا طيبين، ويارب يكون رمضان كريم على كل البشر".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة إلهام شاهين كان خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم السبت الماضي بمدينة الرياض في دورته السادسة، وخطفت إلهام الأنظار من خلال إطلالتها، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون الذهبي اللامع.

