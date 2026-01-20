إعلان

"أجمل واحدة".. إنجي المقدم بإطلالة شتوية أنيقة

كتب : نوران أسامة

01:50 م 20/01/2026
    إنجي المقدم في أحدث ظهور
    إنجي المقدم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت إنجي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد حل الشتاء"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت جاكيت فرو باللون الأزرق الفاتح، ونسّقت معه بنطال جينز.

وانهالت عليها تعليقات جمهورها ومحبيها، وجاءت كالتالي: "أجمل واحدة"، "قمر ما شاء الله"، "ملكة"، "تحفة"، "وحشتينا كتير".

يُذكر أن الفنانة إنجي المقدم تنتظر عرض مسلسل "الست موناليزا"، بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

الفنانة إنجي المقدم إنجي المقدم على إنستجرام إطلالة إنجي المقدم إنجي المقدم بإطلالة شتوية

