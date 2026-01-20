بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت إنجي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد حل الشتاء"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، إذ ارتدت جاكيت فرو باللون الأزرق الفاتح، ونسّقت معه بنطال جينز.

وانهالت عليها تعليقات جمهورها ومحبيها، وجاءت كالتالي: "أجمل واحدة"، "قمر ما شاء الله"، "ملكة"، "تحفة"، "وحشتينا كتير".

يُذكر أن الفنانة إنجي المقدم تنتظر عرض مسلسل "الست موناليزا"، بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

