"داخل اسطبل خيول".. داليا البحيري تنشر صورًا جديدة لها

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت داليا تجربتها داخل إسطبل الخيول، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مجرد فتاة تعشق الخيول".

وظهرت داليا بإطلالة كلاسيكية أنيقة، إذ ارتدت جاكيت باللون الأسود ونسقت معه بنطلونًا باللون البيج.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر يا حبيبتي"، "أجمل مخلوقات في الكون"، "جميلة"، "ما شاء الله"، "القمر".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

اقرأ أيضًا:

"زعلانة منكم".. طفلة سورية تعاتب الشعب السعودي وتركي آل الشيخ يفاجئها

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها صورًا تجمعها بزوجها والجمهور: "أجمل ثنائي"

أوقف نشاطه بسببها.. ماذا قال رضا البحراوي عن والدته قبل رحيلها؟