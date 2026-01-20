إعلان

"داخل اسطبل خيول".. داليا البحيري تنشر صورًا جديدة لها

كتب : سهيلة أسامة

02:04 م 20/01/2026
خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت داليا تجربتها داخل إسطبل الخيول، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مجرد فتاة تعشق الخيول".

وظهرت داليا بإطلالة كلاسيكية أنيقة، إذ ارتدت جاكيت باللون الأسود ونسقت معه بنطلونًا باللون البيج.

ولاقت الصور إعجاب جمهورها، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر يا حبيبتي"، "أجمل مخلوقات في الكون"، "جميلة"، "ما شاء الله"، "القمر".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

