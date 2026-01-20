والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة

كتب-مصطفى حمزة:

يشهد الوسط الفني، حالة من الحزن، وذلك بسبب تعدد حالات الوفاة، أحدثها وفاة والدة المطرب رضا البحراوي.

وسيطر الحزن، على مجموعة من نجوم الوسط الفني، وهو ما نرصدها في التقرير التالي.

رضا البحراوي

ودع رضا البحراوي، اليوم والدته، بعد وفاتها صباح اليوم، إثر معاناتها من السرطان.

وأقيمت صلاة الجنازة، عقب صلاة الظهر، في مسجد عوارة بطنطا.

ريهام عاصم

تتلقى أسرة الاستايلست الراحلة ريهام عاصم، العزاء، عقب صلاة المغرب، مساء اليوم في مسجد الحجاز بمنطقة الطالبية، وذلك بعد وفاتها أمس الإثنين.

و أعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة ريهام عاصم، وكتب عبر فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، ريهام عاصم الستايلست صديقتنا في ذمة الله، ربنا يرحمك يا ريهام ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة يارب.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدعاء لأهلها إن ربنا يلهمهم الصبر.

دوللي شاهين

تتلقى الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، العزاء في والدتها، في كنيسة مارجرجس بمهويبة، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وأعلنت دوللي شاهين، عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن وفاة والدتها جاكلين مخايل الراعي، وكتبت: "حبيبة قلبي الحلوة راحت".

شيرين

يقام عزاء شقيق الفنانة شيرين، اليوم الثلاثاء، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد وفاته يوم السبت الماضي.

وحرصت شيرين، على حضور تشييع جثمان شقيقها، وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة .

عمرو المصري

أعلن الشاعر الغنائي عمرو المصري، عن وفاة والده، مساء أمس، موضحا ان العزاء يقام في قاعات "أحد "و"قباء"، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول، بعد صلاة المغرب، اليوم الثلاثاء.

وتعاون الشاعر عمرو المصري، مع مجموعة من أبرز نجوم الاغنية، منهم شيرين عبدالوهاب، وغنت: "ملكش مكان "، و"خاصمت النوم "، وأصالة "دنيتي الحلوة"، و"حيطة سد"، ورامي جمال "قمر و منور "، وتامر عاشور "غيبة الحبايب "، وفضل شاكر "ابقى قابلني"، وحسام حبيب "كدابة".

إميل شوقي

أعلن الفنان منير مكرم، امس الإثنين، عن وفاة شقيق الفنان إميل شوقي.

وكتب منير مكرم، عبر حسابها على فيسبوك: "الدوام لله.. شقيق الفنان إميل شوقي".

وشيعت جنازة رضا شوقي شقيق إميل شوقي ، أمس الإثنين في تمام الساعة الثانية ظهرا من كنيسة مارمرقس كليوباترا، وأقيم العزاء بنفس الكنيسة من 6 مساء أمس.