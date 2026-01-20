إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم

كشف صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن مفاجأة مدوية تخص منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت الأحد الماضي.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها محطة "فرانس 24": "على الاتحاد الأفريقي أن يتخذ إجراءات قوية بسبب الأخطاء التحكيمية، لأن بعض الأمور تبقى عالقة في الأذهان".

وواصل إيتو: "في مباراة الكاميرون والمغرب كانت هناك بعض القرارات التحكيمية الغريبة وأحد المقربين أقترح الانسحاب من اللقاء، وكان يمكنني اتخاذ هذا القرار بتهور".

وعن موقف مدرب السنغال بمطالبة لاعبيه بالانسحاب قال: "لا يمكنني لومه، فهذا قرارًا شجاعًا فهو كان يدافع عن فريقه ونجح في النهاية من تحقيق اللقب".

