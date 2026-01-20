مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الجونة

0 3
14:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
19:45

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

الخليج

جميع المباريات

إعلان

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

03:35 م 20/01/2026 تعديل في 03:55 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (6) (1)
  • عرض 8 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن مفاجأة مدوية تخص منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت الأحد الماضي.

وقال إيتو في تصريحات نقلتها محطة "فرانس 24": "على الاتحاد الأفريقي أن يتخذ إجراءات قوية بسبب الأخطاء التحكيمية، لأن بعض الأمور تبقى عالقة في الأذهان".

وواصل إيتو: "في مباراة الكاميرون والمغرب كانت هناك بعض القرارات التحكيمية الغريبة وأحد المقربين أقترح الانسحاب من اللقاء، وكان يمكنني اتخاذ هذا القرار بتهور".

وعن موقف مدرب السنغال بمطالبة لاعبيه بالانسحاب قال: "لا يمكنني لومه، فهذا قرارًا شجاعًا فهو كان يدافع عن فريقه ونجح في النهاية من تحقيق اللقب".

إقرأ أيضًا:
صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

أبرزهم محمد صلاح.. 9 نجوم لم يتوجوا بكأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صامويل إيتو إيتو منتخب الكاميرون المغرب والكاميرون كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. قرار حكومي وتحرك برلماني (تغطية خاصة)
اقتصاد

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. قرار حكومي وتحرك برلماني (تغطية خاصة)
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع