نسرين طافش تنشر صورا وفيديو ترقص فيه بأحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت نسرين، صورا وفيديو ترقص فيه، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

كما ظهرت نسرين في إحدى الصور مع الفنانة مايا دياب والفنان حسن الرداد والفنان مصطفى قمر، والمنتج ممدوح شاهين بحفل زفاف ابنته.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة الأنوثة" ، "جمالك" ، "قمراية" ، "الجمال" ، "ما شاء الله" ، "ملكة جمال العالم" ، "أجمل النساء" ، "سكر".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.

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