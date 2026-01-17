إعلان

صور رومانسية.. محمد فراج وبسنت شوقي في حفل "جوي أووردز 2026"

كتب : مروان الطيب

10:44 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي في حفل جوي أووردز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الفنان محمد فراج بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقي حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية.

خطف الثنائي الأنظار فور وصولهما على السجادة المخملية، والتقطا العديد من الصور التذكارية الرومانسية.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

اقرأ أيضا:

دريد لحام وصبا مبارك وبشرى.. 8 صور لنجوم الفن في حفل joy awards 2026

عمرو دياب يشعل شتاء 2026 .. 14 صورة ترصد أجواء حفله بالمنارة

محمد فراج بسنت شوقي حفل توزيع جوائز جوي أووردز جوي أووردز تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
نشرة منتصف الليل| هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟.. وحقيقة
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟.. وحقيقة
التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أخبار مصر

التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي
رياضة عربية وعالمية

"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي