إعلان

غدًا.. عمر طلعت رئيس اتحاد الجولف ضيفًا على "نايل إف إم"

كتب : مصراوي

10:13 م 17/01/2026 تعديل في 10:30 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلان تحريري:

يحل كل من عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، وكيث ووترز، رئيس ومفوض جولة "مينا تور" للجولف، ضيوفًا على برنامج The Big Drive مع سامي ونادين على إذاعة Nile FM.

وتتناول الحلقة تطور رياضة الجولف في مصر، ودور الاتحاد في اكتشاف وصقل المواهب المحلية، بالإضافة إلى أهداف إطلاق سلسلة جولف مصر (Egypt Golf Series)، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية وترسيخها كوجهة إقليمية ودولية لرياضة الجولف.

يُذاع اللقاء غدًا الأحد 18 يناير على Nile FM من الساعة 5 إلى 7 مساءً.

00

عمر هشام طلعت اتحاد الجولف كيث ووترز مينا تور للجولف برنامج The Big Drive إذاعة Nile FM Egypt Golf Series

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
حوادث وقضايا

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
حوادث وقضايا

إحالة مسؤولي دار أيتام بمصر القديمة للنيابة.. والتضامن: لا تهاون مع استغلال
فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards
الموضة

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أخبار مصر

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي