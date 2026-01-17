غدًا.. عمر طلعت رئيس اتحاد الجولف ضيفًا على "نايل إف إم"

إعلان تحريري:

يحل كل من عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، وكيث ووترز، رئيس ومفوض جولة "مينا تور" للجولف، ضيوفًا على برنامج The Big Drive مع سامي ونادين على إذاعة Nile FM.

وتتناول الحلقة تطور رياضة الجولف في مصر، ودور الاتحاد في اكتشاف وصقل المواهب المحلية، بالإضافة إلى أهداف إطلاق سلسلة جولف مصر (Egypt Golf Series)، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية العالمية وترسيخها كوجهة إقليمية ودولية لرياضة الجولف.

يُذاع اللقاء غدًا الأحد 18 يناير على Nile FM من الساعة 5 إلى 7 مساءً.