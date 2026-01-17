تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026

استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بترحاب كبير أثناء تكريمه بجائزة"إنجاز العمر" بحفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، بحضور كوكبة من ألمع النجوم حول العالم.

وحرص تركي آل الشيخ على تسليم الجائزة بنفسه للفنان الكبير فاروق حسني وقال: "أول مرة يسافر من 5 سنوات وجائزة إنجاز العمر تتشرف بيه"، وقام بتقبيل رأسه أمام الحضور.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

