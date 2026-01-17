مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 2
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن يكشف موقفه الحقيقي مما حدث في المغرب

كتب - نهى خورشيد

10:04 م 17/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (2)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (2) (1)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (1) (1)
  • عرض 19 صورة
    حسام حسن (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن علاقته بالجماهير المغربية لم تتأثر بالأحداث التي صاحبت مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، إنه كان من الداعمين للمنتخب المغربي في كأس العالم، موضحاً نصاً:"في المونديال كنا نشجع المغرب، وكنت من أوائل الموجودين في قطر وسعيد بما حققه المنتخب المغربي".

وأضاف أنه يشعر بسعادة خاصة لما قدمه وليد الركراكي، معتبراً وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم كمدرب وطني إنجاز يحسب لكرة القدم الأفريقية بأكملها.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن وجود منتخب أفريقي يمثل القارة بشكل مشرف في كأس العالم كان مصدر فخر له، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه الجماهير المغربية، حتى في ظل تشجيع البعض لمنتخبات منافسة لمصر خلال البطولة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن التشجيع مسألة شخصية، مشيراً إلى إن كل شخص حر في ميوله، مع التشديد على أن الاحترام المتبادل يظل الأساس، وأن الروابط بين الشعوب العربية والأفريقية أكبر من أي خلافات عابرة.

وكان منتخب نيجيريا حسم المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب 2025، عقب تفوقه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أخبار مصر

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
حوادث وقضايا

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي