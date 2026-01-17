حسام حسن يكشف موقفه الحقيقي مما حدث في المغرب

"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن علاقته بالجماهير المغربية لم تتأثر بالأحداث التي صاحبت مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، إنه كان من الداعمين للمنتخب المغربي في كأس العالم، موضحاً نصاً:"في المونديال كنا نشجع المغرب، وكنت من أوائل الموجودين في قطر وسعيد بما حققه المنتخب المغربي".

وأضاف أنه يشعر بسعادة خاصة لما قدمه وليد الركراكي، معتبراً وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم كمدرب وطني إنجاز يحسب لكرة القدم الأفريقية بأكملها.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أن وجود منتخب أفريقي يمثل القارة بشكل مشرف في كأس العالم كان مصدر فخر له، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه الجماهير المغربية، حتى في ظل تشجيع البعض لمنتخبات منافسة لمصر خلال البطولة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن التشجيع مسألة شخصية، مشيراً إلى إن كل شخص حر في ميوله، مع التشديد على أن الاحترام المتبادل يظل الأساس، وأن الروابط بين الشعوب العربية والأفريقية أكبر من أي خلافات عابرة.

وكان منتخب نيجيريا حسم المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب 2025، عقب تفوقه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.