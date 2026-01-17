مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من أحمد شوبير بعد خسارة منتخب مصر من نيجيريا

كتب - محمد عبد السلام:

10:43 م 17/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (21) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (18) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (22) (1)
  • عرض 23 صورة
    مباراة مصر ونيجيريا (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    مصر ونيجيريا (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    مصر ونيجيريا (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    مصر ونيجيريا (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، على خسارة منتخب مصر من نظيره النيجيري.

وغرد شوبير بعد خسارة المنتخب المصري قائلا: "الحمد لله على كل شئ".

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية.

وتمكن مصطفى شوبير من التصدي لركلة الترجيح الأولى، بينما أهدر محمد صلاح وعمر مرموش ركلتي الترجيح الأولى والثانية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر ونيجيريا مصطفى شوبير أحمد شوبير كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر
أخبار مصر

لميس الحديدي عن تصريحات حسام حسن: المفاخرة بالماضي لا تُجدي إن غاب الحاضر
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي