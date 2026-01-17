أول تعليق من أحمد شوبير بعد خسارة منتخب مصر من نيجيريا

أرسنال يقع في فخ التعادل أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

"محدش توقع".. تعليق مفاجئ من محمد الشناوي بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر

"بعد الفوز على مصر".. منتخب نيجيريا يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، على خسارة منتخب مصر من نظيره النيجيري.

وغرد شوبير بعد خسارة المنتخب المصري قائلا: "الحمد لله على كل شئ".

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الأفريقية.

وتمكن مصطفى شوبير من التصدي لركلة الترجيح الأولى، بينما أهدر محمد صلاح وعمر مرموش ركلتي الترجيح الأولى والثانية.