بفستان أحمر ناري جريء .. آية سماحة تخطف الأضواء في حفل جوي أووردز 2026

كتب : مروان الطيب

10:11 م 17/01/2026
    الفنانة اية سماحة
    اية سماحة تخطف الأنظار في حفل جوي أووردز

وصلت الفنانة آية سماحة حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية.

ظهرت آية مرتدية فستان أحمر ناري جريء خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية على اللافندر كاربت.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

