منة شلبي ورزان جمال تعلنان أفضل ممثل في فئة المسلسلات بحفل joy awards

كتب : مصراوي

10:29 م 17/01/2026
    الفنان الكبير عبدالمحسن النمر

كتبت- منى الموجي:
أعلنت النجمتان منة شلبي ورزان جمال عن الفائز بجائزة أفضل ممثل فئة المسلسلات في حفل صناع الترفيه- joy awards 2026، وهو الفنان الكبير عبدالمحسن النمر عن دوره في مسلسل المرسى.

وتسلم عبدالمحسن الجائزة، وعلق "أسعد الله مساكم جميعا، شعور متلخبط، كان المفروض أحضر كلمة بس خليت اللحظة تكون تلقائية، لكن مدين بالشكر لكل من صوت لي وأعطاني فرصة الوقوف هنا اليوم، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، الداعم الحقيقي، والشكر الحقيقي لعراب الحلم محفز الطموح داخلنا سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، شكرا الرياض والله يديم علينا هذه اللحظات".

مسلسل المرسى إخراج فكرت قاضي، بطولة عبدالمحسن النمر، أسمهان توفيق، أصايل محمد.

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي