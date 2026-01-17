إعلان

مع زوجها.. مي فاروق تستعرض إطلالتها بفستان أسود في حفل جوي أووردز 2026

كتب : مروان الطيب

10:04 م 17/01/2026
    مي فاروق
    مي فاروق وزوجها عمرو العمروسي
    مي فاروق تستعرض إطلالتها من حفل جوي أووردز
    مي فاروق من كواليس حفل جوي أووردز

استعرضت الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان عمرو العمروسي إطلالتهما من كواليس استعدادهما لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يقام مساء اليوم السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت مي فاروق وزوجها عمرو العمروسي بملابس متناسقة إذ ارتدى كل منهما إطلالة باللون الأسود والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

ويكرم الحفل أبرز نجوم الوطن العربي والعالم في كافة المجالات على ما قدموه طوال العام الماضي، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن.

مي فاروق عمرو العمروسي حفل توزيع جوائز جوي أووردز جوي أووردز السعودية

