كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

0 2
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
19:30

أرسنال

جميع المباريات

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

09:47 م 17/01/2026 تعديل في 10:23 م
علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على هزيمة الفراعنة اليوم أمام نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تلقى منتخب مصر الهزيمة اليوم أمام نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وقال حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "لم نخذل الجمهور المصري في البطولة، عملنا أكثر من التوقعات، وكان ممكن نكون في المباراة النهائية ولكن التفاصيل البسيطة فرقت في نصف النهائي".

وأضاف: "وواجهنا منتخب كبير اليوم ولديه لاعبين مميزين وأصحاب قدرات فنية عالية، ومن وجهة نظري ركلات الترجيح هى ركلات حظ، وهذا رأي ومكنش هيتغير إذا فاز المنتخب"

وتابع: "فقدت العديد من اللاعبين في مباراة اليوم، والثاني صلاح محسن ومروان عطية اتوقفوا أمبارح بعد المحاضرة الفنية، بعد ما اتفقنا على كل حاجة في المحاضرة الفنية والطريقة، اتفاجأنا بإيقاف الثنائي".

واختتم حسن تصريحاته: "فخور بما قدمه اللاعبين في البطولة، خاصة وأن أغلب لاعبي المنتخب المصري، يشاركون للمرة الأولى في البطولة، بجانب امتلاك الفراعنة عدد قليل من المحترفين مقارنة بباقي المنتخبات".

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ونيجيريا تصريحات حسام حسن

جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

