أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على هزيمة الفراعنة اليوم أمام نيجيريا، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

تلقى منتخب مصر الهزيمة اليوم أمام نظيره منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وقال حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "لم نخذل الجمهور المصري في البطولة، عملنا أكثر من التوقعات، وكان ممكن نكون في المباراة النهائية ولكن التفاصيل البسيطة فرقت في نصف النهائي".

وأضاف: "وواجهنا منتخب كبير اليوم ولديه لاعبين مميزين وأصحاب قدرات فنية عالية، ومن وجهة نظري ركلات الترجيح هى ركلات حظ، وهذا رأي ومكنش هيتغير إذا فاز المنتخب"

وتابع: "فقدت العديد من اللاعبين في مباراة اليوم، والثاني صلاح محسن ومروان عطية اتوقفوا أمبارح بعد المحاضرة الفنية، بعد ما اتفقنا على كل حاجة في المحاضرة الفنية والطريقة، اتفاجأنا بإيقاف الثنائي".

واختتم حسن تصريحاته: "فخور بما قدمه اللاعبين في البطولة، خاصة وأن أغلب لاعبي المنتخب المصري، يشاركون للمرة الأولى في البطولة، بجانب امتلاك الفراعنة عدد قليل من المحترفين مقارنة بباقي المنتخبات".

