إعلان

محمد وفيق حسن يودع دولة التلاوة في الحلقة الـ20.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

10:36 م 17/01/2026

محمد وفيق حسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:

شهدت الحلقة الـ20 من برنامج "دولة التلاوة" منافسة قوية بين المتسابقين، إذ خرج المتسابق محمد وفيق حسن من المنافسة بعد أن حصل على 272 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن محمود كمال الدين النجار الذي حصل على 273 نقطة، بينما تصدر أشرف سيف صالح المنافسة محققًا 274 نقطة.

وأشادت لجنة التحكيم، بأداء أشرف سيف، والذي حصل على أعلى الدرجات، خلال الحلقة، معتبرة أن تلاوته كانت متميزة وتفوقت على أدائه في المرحلة السابقة.

ووجهت اللجنة للمتسابق كلمات التشجيع قائلة: "أفضل من المرحلة السابقة، وصوتك جميل وقوي، ولا توجد أي مخالفات في الأحكام التجويدية، صوتك كله إحساس، وقدمت نموذجًا مختلفًا للتلاوة، وفقك الله".

وأكدت اللجنة أن أداء أشرف سيف يعكس موهبة حقيقية في التلاوة، إذ يجمع بين جمال الصوت والإحساس العميق بالآيات القرآنية، مما يمنحه حضورًا مميزًا أمام اللجنة والجمهور على حد سواء.
وأشارت لجنة دولة التلاوة، إلى أن التزامه بالقواعد التجويدية إلى جانب التعبير الصوتي الجيد يجعله نموذجًا يحتذى به للقراء الشباب ويعزز جودة المنافسة في البرنامج.

اقرأ أيضًا:
لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي

عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد وفيق حسن دولة التلاوة أشرف سيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد إهدار مرموش ركلة جزاء أمام نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد إهدار مرموش ركلة جزاء أمام نيجيريا
"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
أحد متسابقي "دولة التلاوة" يكشف مفاجأة بشأن سبب خروج محمد وفيق من البرنامج
أخبار مصر

أحد متسابقي "دولة التلاوة" يكشف مفاجأة بشأن سبب خروج محمد وفيق من البرنامج
أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي