محمد وفيق حسن يودع دولة التلاوة في الحلقة الـ20.. ما السبب؟

كتب – أحمد العش:



شهدت الحلقة الـ20 من برنامج "دولة التلاوة" منافسة قوية بين المتسابقين، إذ خرج المتسابق محمد وفيق حسن من المنافسة بعد أن حصل على 272 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن محمود كمال الدين النجار الذي حصل على 273 نقطة، بينما تصدر أشرف سيف صالح المنافسة محققًا 274 نقطة.



وأشادت لجنة التحكيم، بأداء أشرف سيف، والذي حصل على أعلى الدرجات، خلال الحلقة، معتبرة أن تلاوته كانت متميزة وتفوقت على أدائه في المرحلة السابقة.



ووجهت اللجنة للمتسابق كلمات التشجيع قائلة: "أفضل من المرحلة السابقة، وصوتك جميل وقوي، ولا توجد أي مخالفات في الأحكام التجويدية، صوتك كله إحساس، وقدمت نموذجًا مختلفًا للتلاوة، وفقك الله".



وأكدت اللجنة أن أداء أشرف سيف يعكس موهبة حقيقية في التلاوة، إذ يجمع بين جمال الصوت والإحساس العميق بالآيات القرآنية، مما يمنحه حضورًا مميزًا أمام اللجنة والجمهور على حد سواء.

وأشارت لجنة دولة التلاوة، إلى أن التزامه بالقواعد التجويدية إلى جانب التعبير الصوتي الجيد يجعله نموذجًا يحتذى به للقراء الشباب ويعزز جودة المنافسة في البرنامج.



اقرأ أيضًا:

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي



عباس شومان يرد على ادعاءات تشيّع بعض علماء الأزهر



