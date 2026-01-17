إعلان

فيديو| إطلاق اسم ترامب على شارع في ولاية فلوريدا

كتب : مصراوي

10:31 م 17/01/2026

إطلاق اسم ترامب على شارع في ولاية فلوريدا

كتب- محمود الطوخي
شهدت مقاطعة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، أمس الجمعة، مراسم تغيير اسم جزء من شارع "ساوثرن بوليفارد" إلى اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أُقيم الحفل بمنتجع "مارالاجو" بحضور ترامب وحشد من المسؤولين، تنفيذا لقرار اتخذه مفوضو المقاطعة بالإجماع قبل 6 أشهر.
ويغطي الجزء المعاد تسميته الطريق البارز الممتد من مطار "بالم بيتش" الدولي إلى منتجع "مارالاجو" بين طريق "كيرك" وشارع "ساوث أوشن".
وكشفت النائبة عن الولاية ميج واينبرجر، رسميا عن اللافتة الجديدة.


وقال ترامب خلال الحفل: "يشرفني للغاية أن يتم إعادة تسمية الشارع الرئيسي من المطار إلى منتجع مارالاجو الجميل تكريما لي.. إنه امتداد مهم للغاية"، مضيفا: "سأتذكر هذه اللفتة الرائعة طوال حياتي".
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات مماثلة؛ إذ أُطلق اسم ترامب سابقا على "مركز كينيدي" و"معهد السلام الأمريكي" وفئة جديدة من السفن الحربية، إضافة إلى تأشيرة "ترمب جولد كارد" المخصصة للعمال مقابل مليون دولار.

