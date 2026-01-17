لاعب نيجيريا يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر

"جمهور المغرب".. أول تعليق من حارس مرمى نيجيريا بعد تصديه لركلتي صلاح ومرموش

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

حصد ستانلي نوابالي حارس مرمى منتخب نيجيريا، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وقاد نوابالي منتخب بلاده اليوم، للفوز على مصر بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ونجح نوابالي في التصدي لركلتي ترجيح في مباراة اليوم، ليقود منتخب بلاده لحصد الميدالية البرونزية، في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في نصف نهائي أمم أفريقيا، على يد منتخب السنغال بنتيجة هدف دون مقابل، فيما تلقى منتخب نيجيريا الهزيمة على يد منتخب المغرب في الدور ذاته.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

يارا حسام حسن تدعم والدها برسالة مؤثرة بعد خسارة منتخب مصر المركز الثالث