منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين

كشف الفنان منير مكرم عن وفاة شقيق الفنانة شيرين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

نشر منير مكرم صورة للفنانة شيرين وكتب: "وفاة شقيق الفنانة شيرين عماد محمد السيد عزام، الصلاة غدا ظهرا، مسجد السيدة نفيسة".

أعمال تنتظر عرضها شيرين قريبا

تشارك الفنانة شيرين في مسلسل "بابا وماما جيران" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد داود، ميرنا جميل، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، محمود حافظ، تأليف ولاء الشريف، إخراج محمود كريم والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

