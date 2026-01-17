رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد إهدار مرموش ركلة جزاء أمام نيجيريا

"محدش توقع".. تعليق مفاجئ من محمد الشناوي بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا

خطف محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول، الأنظار بشكل كبير بعد مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمام نيجيريا اليوم، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.

وأهدر محمد صلاح ركلة الترجيح الأولى للمنتخب المصري أمام نيجيريا، ثم أهدر مرموش الركلة الثانية للفراعنة في اللقاء أيضًا.

وجاء رد فعل محمد صلاح بعد إهدار مرموش ركة الترجيح مفاجئ للجميع، حيث وقت في منتصف الملعب مبتسما، في مشهد لم يعتاد عليه الجمهور المصري في مثل هذه الأوقات.

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة في مباراة نصف النهائي، أمام منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، ليفقد فرصة المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025.

