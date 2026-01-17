إعلان

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا للمطالبة بتغيير النظام في إيران

كتب : مصراوي

10:27 م 17/01/2026

وكالات

خرج آلاف المتظاهرين في عدد من المدن الألمانية اليوم السبت احتجاجًا على نظام الحكم الإسلامي في إيران، مطالبين بتغييره، وكانت المظاهرتان في مدينتي هامبورج ودوسلدورف من بين أكبر الفعاليات في هذا السياق، وكانت مجموعات مختلفة أطلقت دعوة للمشاركة في هذه التحركات.
وأعرب المشاركون مرارا عن دعمهم لرضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أُطيح به عام 1979، ويقيم رضا بهلوي حاليا في المنفى بالولايات المتحدة، وقدّم نفسه مؤخرًا بوصفه شخصية قيادية للمعارضة.
وفي مدينة هامبورج تجمّع عدة آلاف من الأشخاص تحت شعار "لا للجمهورية الإسلامية في إيران"، بينما أحصت الشرطة في مدينة دوسلدورف مشاركة ما لا يقل عن 2500 شخص في احتجاج مضاد للنظام الإيراني الحالي، وفي مدينة كولونيا نُظّمت عدة وقفات تضامنية شارك في كلٍ منها بضع مئات من الأشخاص، كما شهدت مدن برلين وفرانكفورت وبيليفيلد مظاهرات مماثلة.
وكانت أزمة اقتصادية حادة ومعدلات تضخم مرتفعة جدًا أثارت في أواخر ديسمبر الماضي احتجاجات داخل إيران تطالب بإنهاء الجمهورية الإسلامية، وأفاد ناشطون إيرانيون في مجال حقوق الإنسان بسقوط ما لا يقل عن 3400 قتيل، غير أنه لم يتسن التحقق من هذه الأرقام من جهة مستقلة.

إيران نظام المرشد الإيراني ألمانيا

