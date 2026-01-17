فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت سلمى فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكب وبتصميم منسدل على الجسم بشكل أنيق.

وجاء الفستان مزينا بورود متناثرة باللون الأصفر المميز، ما منح اللوك طابعا مميزا.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى أبرزت ملامح وجهها بشكل جذاب.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.