إعلان

فستان أسود ساحر.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف في حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

08:45 م 17/01/2026 تعديل في 08:56 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سلمى أبو ضيف
  • عرض 3 صورة
    سلمى أبو ضيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت سلمى فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الكب وبتصميم منسدل على الجسم بشكل أنيق.

وجاء الفستان مزينا بورود متناثرة باللون الأصفر المميز، ما منح اللوك طابعا مميزا.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى أبرزت ملامح وجهها بشكل جذاب.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق.

سلمى أبو ضيف طلاوة طلالة سلمى أبو ضيف فل JOY AWARDS

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر الحلقة الـ20 من برنامج دولة التلاوة
أخبار مصر

بحضور وزير الأوقاف.. بث مباشر الحلقة الـ20 من برنامج دولة التلاوة
النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
حوادث وقضايا

النيابة تطعن على إخلاء سبيل رجل أعمال متهم بإطلاق النار على مدير جيم بالشيخ
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
حوادث وقضايا

كنت هنتحر وصعبت عليا أمي.. صراع الدعاوى بين "ماجدة الحشاش" و "علياء سلامة"
أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد
أخبار مصر

أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي