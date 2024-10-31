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حلا شيحة: "7 رقم الحظ بتاعي وأي حد يشوفني بيحبني"

11:07 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    حلا شيحة
  • عرض 3 صورة
    حلا شيحة
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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حلا شيحة سرا عن طاقة رقم 7 وتأثيره على حياتها.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "7 رقم الحظ بتاعي.. أي حد يشوفني بيحبني".

يذكر أن أخر أعمال حلا شيحة الدرامية، مسلسل إمبراطورية ميم الذي تم عرش في رمضان الماضي، بمشاركة خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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