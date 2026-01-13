إعلان

بالصور- بسمة بوسيل تخطف الأنظار من أحدث ظهور في السعودية

كتب- مروان الطيب:

06:37 م 13/01/2026
كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن استمتاعها بوقتها بأحد المنتجعات السياحية بالمملكة العربية السعودية.

نشرت بسمة صور من كواليس رحلتها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت بسمة على الصور: "مثل نسيم الصحراء، قوي مثل الصخور القديمة، عدت إلى نفسي هنا، أحب هذا المكان".

بسمة بوسيل تحتفل بالعام الجديد في الجونة

كشفت بسمة بوسيل عن وجودها في مدينة الجونة مؤخرا للاحتفال بالعام الجديد، نشرت صور من رحلتها عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "عام جديد نفس الروح، مجرد المزيد من الشمس والبحر، طاقة الجونة".

بسمة بوسيل

