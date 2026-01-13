نهاية مأساوية.. كلب يمزق جسد صاحبه حتى الموت في ألمانيا

وكالات

شهدت بلدة لونه الألمانية، الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى، حادثًا مأساويًا بعدما تعرّض رجل يبلغ من العمر 33 عامًا لهجوم عنيف من كلبه من فصيلة البولدوغ الأمريكي، ما أسفر عن وفاته في الحال، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (DPA).

وعثرت الشرطة على جثة الضحية داخل مجرى مائي بالقرب من أحد الشوارع، بينما أظهرت نتائج التشريح تعرضه لإصابات بالغة ناجمة عن هجوم الكلب، أدت إلى وفاته فورًا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الاشتباك الجسدي بين الرجل والكلب كان عنيفًا، ما يعكس شراسة الهجوم وقوته.

ورغم الحادث، ظل الكلب بجوار جثة صاحبه حتى وصول فرق الإنقاذ، ولاحظت السلطات عليه سلوكًا غير طبيعي وتقلبات حادة في المزاج، ما دفعها إلى نقله إلى أحد ملاجئ الحيوانات لمتابعة حالته ومراقبة سلوكه.

ويُعرف كلب البولدوغ الأمريكي بأنه متوسط الحجم قوي البنية، يتميز برأس مربع وعضلات بارزة وجسم عريض وعميق، مع ظهر قصير يمنحه مظهرًا متماسكًا. كما يتمتع بسرعة كبيرة في المسافات القصيرة وقدرة على القفز وتغيير الاتجاه، إلا أنه يُوصف بالعناد وصعوبة التدريب، إضافة إلى كثرة سيلان اللعاب.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب هجوم الكلب على صاحبه، في وقت تواصل فيه السلطات الألمانية دراسة سلوك الحيوان والظروف المحيطة بالواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث الذي أثار حالة من القلق بين سكان البلدة.