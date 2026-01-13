"حالتها الصحية حرجة".. تفاصيل إصابة مطربة تونسية في حادث مروع

كشف ماهر همامي نقيب المهن الموسيقية في تونس، تطورات حالة المطربة التونسية سهام قريرة، بعد تعرضها لحادث سير، خلال تواجدها في مصر.

وأصدر ماهر همامي، بيان صحفي عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "تعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية المهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية قد تعرضت إلى حادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث".

وتابع: "وقد بادرت النقابة بالتواصل مع الفنانة نرمين صفر المقيمة بالقاهرة، التي نشكرها على تجاوبها ومساندتها، حيث تولّت مشكورة تمكيننا من سبل الاتصال مع السفارة التونسية بالقاهرة".

وأضاف: "وبعد إعلام السفارة بهذا الإشكال، تحرّكت بجدية كبيرة وقامت بزيارة الفنانة سهام قريرة بالمستشفى، وأفادتنا بأن حالتها الصحية حرجة، مؤكدة مواصلة متابعة وضعها الطبي والاطمئنان على مستجدات حالتها".

واختتم البيان: "وإذ نثمّن هذه المجهودات، ندعو الجميع إلى الدعاء للفنانة سهام قريرة بالشفاء العاجل وعودتها إلى كامل صحتها وعافيتها في أقرب الآجال".