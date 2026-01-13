"أكشن وكوميديا وغموض".. هاني سرحان ينتظر 3 أعمال في 2026

درة تكشف عن صور جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

كتب - معتز عباس:

يشهد عام 2026 ظهورًا فنينًا مميزا للمؤلف هاني سرحان، بعرض 3 أعمال فنية وهي مسلسل "بطل العالم"، ومسلسل "رجال الظل.. عملية رأس الأفعى"، وقصة "ما لم يُحكى عن بني مزار" ضمن حكايات القصة الكاملة.

مسلسل بطل العالم

مسلسل بطل العالم مكون من 10 حلقات، من بطولة عصام عمر، المقرر عرضه على منصة يانجو بلاي يوم ١٨ يناير، بمشاركة جيهان الشماشرجي، فتحي عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، محمد لطفي، آدم النحاس، ومنى هلا، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد، إنتاج طارق نصر.

تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي حول رحلة صلاح الحريف، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يجد نفسه في عالم حراسة الأفراد (الجاردات) بعد خسارته لقب بطولة العالم، بحثًا عن فرصة ثانية.

ينشر صلاح فيديو إعلان عن شاب متاح العمل جارد لأي مكان أو شخص، حتى تتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا الجندي "جيهان الشماشرجي"، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لسليمان المحروق "فتحي عبدالوهاب".

مسلسل رجال الظل (عملية رأس الأفعى)

العمل الدرامي بطولة أمير كرارة، أحمد غزي، ماجدة زكي، شريف منير، كارولين عزمي، وجلا هشام من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، وسوف يعرض في رمضان 2026.

يحكي رجال الظل، عن بطولات قطاع الأمن الوطني، والذي تدور أحداثه في إطار بوليسي تشويقي اجتماعي.

وقصة "ما لم يُحكى عن بني مزار"

هي القصة الثانية ضمن حكايات القصة الكاملة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج مجدي الهواري، ويُعرض على منصة شاهد الإلكترونية.

القصة مأخوذة عن قصص حقيقية للكاتب وصانع المحتوى سامح سند، وتتناول القصة جريمة بني مزار التي وقعت في محافظة المنيا بمصر.