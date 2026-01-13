رئيس وزراء جرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أمريكيين

كوبنهاجن - (د ب أ)

أوضح رئيس وزراء جلاينلاند ينس- فريدريك نيلسن اليوم الثلاثاء أن شعبه لا يرغب مطلقا في أن يصبح جزءا من الولايات المتحدة تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاجن: "إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك، فسنختار الدنمارك".

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمل "الضغط غير المقبول تماما من أقرب حلفائنا".

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعبا.

وحذرت من أن "الجزء الأصعب لم يأت بعد".

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن غدا الأربعاء لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بجرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا عن رغبته في "امتلاك" جرينلاند، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديدا صينيا وروسيا في المنطقة.

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في الدفاع عن سيادة جرينلاند.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخرا والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة حيث تجري محاكمته بتهم التآمر على "ارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات".