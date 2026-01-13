إعلان

رئيس وزراء جرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أمريكيين

كتب : مصراوي

08:08 م 13/01/2026

ينس فريدريك نيلسن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كوبنهاجن - (د ب أ)

أوضح رئيس وزراء جلاينلاند ينس- فريدريك نيلسن اليوم الثلاثاء أن شعبه لا يرغب مطلقا في أن يصبح جزءا من الولايات المتحدة تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاجن: "إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك، فسنختار الدنمارك".

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمل "الضغط غير المقبول تماما من أقرب حلفائنا".

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعبا.

وحذرت من أن "الجزء الأصعب لم يأت بعد".

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن غدا الأربعاء لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بجرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا عن رغبته في "امتلاك" جرينلاند، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديدا صينيا وروسيا في المنطقة.

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في الدفاع عن سيادة جرينلاند.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخرا والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة حيث تجري محاكمته بتهم التآمر على "ارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة ميته فريدريكسن كوبنهاجن الدنمارك ينس فريدريك نيلسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
"الصحة" تكشف تفاصيل النظام الغذائي الجديد للوقاية من "أمراض العصر"
أخبار مصر

"الصحة" تكشف تفاصيل النظام الغذائي الجديد للوقاية من "أمراض العصر"
فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
علاقات

فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)