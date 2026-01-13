إعلان

أشرف عبد الباقي يصل العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

كتب : مروان الطيب

08:22 م 13/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أشرف عبد الباقي على الريد كاربت
  • عرض 5 صورة
    أشرف عبد الباقي من العرض الخاص
  • عرض 5 صورة
    الفنان أشرف عبد الباقي على الريد كاربت
  • عرض 5 صورة
    أشرف عبد الباقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

وصل منذ قليل النجم أشرف عبد الباقي على ريد كاربت العرض الخاص لفيلمه ""ده صوت ايه ده!"، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر.

ظهر أشرف عبد الباقي على الريد كاربت وكان حريصا على دعم نجوم وفريق عمل الفيلم المقرر عرضه اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب".

ويشارك الفنان أشرف عبد الباقي بطولة الفيلم كل من الفنان الشاب محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، والفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

اخر مشاركات أشرف عبد الباقي الفنية

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ولد بنت شايب" في أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية في الدراما التلفزيونية، إلى جانب فيلم "السادة الأفاضل" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

اقرأ أيضا:

"حالتها الصحية حرجة".. تفاصيل إصابة مطربة تونسية في حادث مروع

آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض

أشرف عبد الباقي فيلم ده صوت ايه ده

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
رياضة محلية

"اجتماع توروب".. 10 صور ترصد كواليس مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة
"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين
شئون عربية و دولية

"خلال 24 ساعة".. ترامب معلقا على "المساعدة في الطريق" وعدد القتلى الإيرانيين
"أهل مصر" يحذر من تريند "كوباية الشاي".. ويؤكد: يسبب مضاعفات خطيرة
أخبار مصر

"أهل مصر" يحذر من تريند "كوباية الشاي".. ويؤكد: يسبب مضاعفات خطيرة
فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
علاقات

فرص جديدة وبدايات عاطفية في انتظار هذه الأبراج
عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر
رياضة عربية وعالمية

عصام الحضري يعلق على الفيديو الساخر للاعبي منتخب السنغال قبل مباراة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)