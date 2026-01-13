أشرف عبد الباقي يصل العرض الخاص لفيلم "ده صوت ايه ده"

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها

وصل منذ قليل النجم أشرف عبد الباقي على ريد كاربت العرض الخاص لفيلمه ""ده صوت ايه ده!"، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بإحدى السينمات في مدينة 6 أكتوبر.

ظهر أشرف عبد الباقي على الريد كاربت وكان حريصا على دعم نجوم وفريق عمل الفيلم المقرر عرضه اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب".

ويشارك الفنان أشرف عبد الباقي بطولة الفيلم كل من الفنان الشاب محمود ماجد والفنان إيهاب عبد الواحد.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، والفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع.

شارك الفنان أشرف عبد الباقي بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية منها مسلسل "ولد بنت شايب" في أولى تجارب ابنته زينة الإخراجية في الدراما التلفزيونية، إلى جانب فيلم "السادة الأفاضل" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

