يسرا تهنئ درة بعيد ميلادها: "يارب دايما فرحانة وقلبك مرتاح"

وجهت النجمة يسرا التهنئة لـ الفنانة درة بمناسب عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 13 يناير.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع درة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "كل سنة وإنتي طيبة و سعيدة و ناجحة و حبيبة قلبي يا أغلى وأحلى درة.. يارب دايما فرحانة و قلبك مرتاح و سعيد".

يذكر أن درة احتفلت أمس بعيد ميلادها رفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت عدد من الصور أثناء احتفالها.

وتنتظر يسرا عرض فيلم الست الذي يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام.

فيلم "الست لما"، من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم في السينمات.

