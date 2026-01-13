آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض

تصدر اسم الفنانة منة فضالي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي ترتدي فستان زفاف، ما أثار تساؤلات جمهورها حول حقيقة زواجها، أم أن الصورة من أحد أعمالها الفنية.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "مصراوي" صور لفنانات أثرن الجدل بظهورهن مرتديات فستان الزفاف الأبيض، من جلسات تصوير.

من بينهن: لقاء سويدان، بسمة وهبة، منة فضالي، جميلة عوض، ملك قورة، دينا، زينة، سارة سلامة.

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومنة فضالي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

