آخرهن منة فضالي.. فنانات أثرن الجدل بالفستان الأبيض

كتب : سهيلة أسامة

04:24 م 13/01/2026 تعديل في 04:25 م
    دينا تتألق بالأبيض
    دينا فؤاد بفستان زفاف
    جميلة عوض
    لقاء سويدان بفستان زفاف
    بالأبيض زينة تخطف الأنظار
    ملك قورة
    لقاء سويدان تتألق بالأبيض
    منة فضالي بفستان زفاف جريء
    سارة سلامة
    منة فضالي تخطف الأنظار

تصدر اسم الفنانة منة فضالي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي ترتدي فستان زفاف، ما أثار تساؤلات جمهورها حول حقيقة زواجها، أم أن الصورة من أحد أعمالها الفنية.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم "مصراوي" صور لفنانات أثرن الجدل بظهورهن مرتديات فستان الزفاف الأبيض، من جلسات تصوير.

من بينهن: لقاء سويدان، بسمة وهبة، منة فضالي، جميلة عوض، ملك قورة، دينا، زينة، سارة سلامة.

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومنة فضالي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

منة فضالي الفستان الأبيض لقاء سويدان بسمة وهبة جميلة عوض

