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تجمع المئات من أبناء محافظة المنيا أمام شاشات الأندية والمقاهي قبل ساعتين من بدء مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم.

وشهدت شاشة نادي المنيا الرياضي إقبالاً كبيراً من الأعضاء والمتابعين، إذ تعد أكبر الشاشات في المحافظة وتشهد توافد أعداد كبيرة للاستمتاع بالمباريات الهامة .

ورصدت كاميرا "مصراوي" الأجواء داخل النادي، وأجرت بث مباشر وتوقعات مع بعض من مدربي كرة القدم، وسط أمنيات بفوز المنتخب في تلك المباراة الهامة .