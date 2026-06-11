شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل الأمير إخراج ستيفن هوبكنز.

ضمت الصور بطل العمل الفنان أحمد عز والنجم الإسباني بيدرو ألونسو، أحد أبطال المسلسل الشهير La Casa de Papel، وذلك أثناء تصوير عدد من المشاهد الخارجية.

وعلق تركي على واحدة من الصور والتي ظهر فيها عز يحتضن بيدرو، ويبدو أنها التقطت بعد انتهاءهما من تصوير مشهد أكشن صعب، إذ كتب: "الحاجات دي مع موسم الرياض عادي".

كما نشر فيديو من الكواليس، مصحوبا بالتعليق التالي: مسلسل للتاريخ إن شاء الله مع النجم الكبير أحمد عز ونخبة من الفنانين العرب والعالميين.

مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز، إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد وmbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يشارك في بطولته: أمينة خليل، سامي الشيخ، خالد الصاوي، ياسمينا العبد، مريم أوزرلي، توبا بويوكستون.

يتناول المسلسل قصة ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

فيلم 7Dogs

جدير بالذكر أن عز يُعرض له حاليا في دور العرض السينمائي داخل مصر والدول العربية فيلم 7Dogs، ويحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من مختلف أنحاء العالم، بينهم: كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، مارتن لورانس، تارا عماد، هالة صدقي، ناصر القصبي، هنا الزاهد، سيد رجب، فكرة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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