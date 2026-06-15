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تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في الدقهلية

كتب : منى الموجي

08:59 م 15/06/2026
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    وليد يوسف
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    عصام السيد
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    سهير المرشدي
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    رشا عبدالمنعم
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    أيمن عبدالرحمن
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تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تفاصيل برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشر، التي تستضيف محافظة الدقهلية جانبًا من أنشطتها للمرة الأولى، خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس 2026، تحت شعار "في كل مصر".

ورش فنية وندوات فكرية

وفي بيان صحفي صادر عن المهرجان، أكد القائمون عليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتهم التي تهدف إلى الوصول إلى جمهور المحافظات، وتعزيز الدور الثقافي للمسرح خارج القاهرة، من خلال برنامج متكامل يجمع بين العروض المسرحية، والورش الفنية، والندوات الفكرية، والأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشهد برنامج الدورة في المنصورة تنظيم 10 ورش فنية متخصصة، تشمل ورشتي تمثيل مع الفنان أحمد مختار والفنانة الدكتورة سماح السعيد، ورشة الإخراج المسرحي مع المخرج عصام السيد، ورشة السينوغرافيا، ورشة الأزياء مع الفنانة الدكتورة ليلى المغربي، ورشة الكتابة المسرحية مع الكاتبة رشا عبدالمنعم، ورشة الإلقاء مع الإعلامي جمال الشاعر، ورشة التمثيل في الأطر غير التقليدية مع الفنانة وفاء الحكيم، بالإضافة إلى ورشتين للأطفال مع الفنانتين نورهان شعيب وعزة لبيب.

فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري

وتتضمن الفعاليات عددًا من الندوات الفكرية التي يديرها الدكتور أحمد مجاهد، وعروض القراءة المسرحية بإشراف الدكتور أيمن عبدالرحمن، إلى جانب سلسلة "ماستر كلاس" مع: الفنان سامح الصريطي، الفنان أحمد وفيق، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، إلى جانب ماستر كلاس للفنانة الكبيرة سهير المرشدي لنقل الخبرات الفنية إلى شباب المحافظة.

وفي إطار اهتمام المهرجان بملف الدمج الثقافي، يشهد البرنامج عددًا من الفعاليات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تبدأ بندوات تعريفية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة رشا عبدالمنعم، والدكتورة ياسمين مطر، والدكتور محمد مختار، إلى جانب مجموعة من الورش المتخصصة، من بينها ورشة "رعاية الذات" للدكتورة ياسمين مطر، وورشة الفنون البصرية "الدنيا بالألوان" مع أسماء نبيل، ورشة السيكودراما "الاختلاف قوتنا" مع محمد متولي، ورشة العرائس الدامجة "ضي" مع محمد فوزي، ورشة التمثيل والعلاج بالفن مع الفنان كريم الحسيني، بالإضافة إلى عرض الأراجوز التراثي الذي يقدمه الفنان إسلام محمد.

العروض المسرحية

وتشهد الدورة تقديم عدد من العروض المسرحية، من بينها عرض "حواديت" للمخرج خالد جلال، وعرض "مائة وثلاثون قطعة" للمخرج محمد فرج، وعرض "فتاة المترو" تأليف هاني قدري، وأشعار عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، بإشراف المخرج محسن رزق، وبمشاركة خريجي ومتدربي ورش المهرجان، إلى جانب حفلات موسيقية يحييها كورال جوانا.

كما يشهد برنامج الدورة بمحافظة الدقهلية تكريم الكاتب والسيناريست وليد يوسف، والفنان أحمد وفيق.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إقامة هذه الفعاليات بالدقهلية للمرة الأولى تعكس إيمان المهرجان بأن الثقافة حق لكل المصريين، وأن شعار الدورة في كل مصر ليس مجرد عنوان، بل رؤية حقيقية تستهدف الوصول إلى الجمهور في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز دور المسرح في بناء الوعي ونشر الثقافة.

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