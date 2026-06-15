أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيُشارك في الانتخابات المقبلة وأنه يسعى للفوز فيها، مؤكدا استمراره في المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة.

نتنياهو: هناك خلافات أحيانا مع ترامب

أوضح نتنياهو، في تصريحات جديدة، اليوم الإثنين، نقلتها وسائل الإعلام العبرية، أن علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشهد في بعض الأحيان تباينات في وجهات النظر، مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعي بين الحلفاء.

نتنياهو: هدفنا إبعاد الخطر النووي عن إسرائيل

أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لم يرتكب خطأ في سياساته، موضحا أن الهدف الأساسي كان ولا يزال إبعاد ما وصفه بـ"الخطر النووي الوجودي" عن إسرائيل.

نتنياهو: استهدفنا البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني

أشار نتنياهو، إلى أن النظام الإيراني كان يسعى للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن إسرائيل تمكنت من إلحاق ضرر كبير ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، على حد قوله.

وأنهى إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أزمة متصاعدة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، فاتحا الباب أمام مسار تفاوضي جديد يهدف إلى تثبيت التهدئة ومعالجة الملفات الخلافية، حيث جاء الإعلان عبر وساطة باكستانية قادها رئيس الوزراء شهباز شريف، قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للاتفاق، فيما أعلنت طهران التوصل إلى مذكرة تفاهم تُمهّد لوقف الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة من المباحثات.