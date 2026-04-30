بعد شهر على تعيينه.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر

لقى عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر مصرعه في حادث سيارة على الطريق الصحراوي وذلك بعد مرور شهر على تعيينه بالمنصب خلفا لـ "أحمد عيسى".

وتولى النقلي منصب نائب الرئيس التنفيذي ببنك مصر في مارس 2026.

ويحظى بخبرة قرابة الـ 30 عامًا في القطاع المصرفي، وقبل انضمامه لبنك مصر، شغل منصب كبير مسؤولي الأعمال للشركات والمؤسسات المالية والحكومات في بنك ABC في البحرين، منذ مارس 2020.

وتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجيات الخدمات المصرفية الشاملة للمجموعة، وذلك عبر شبكة تمتد إلى 31 دولة.

قبل انضمامه إلى بنك ABC الرئيسي في 2018 كرئيس لقطاع ائتمان الشركات، قضى النقلي 14 عامًا في بنك المشرق دبي، قاد خلالها أنشطة ائتمان الشركات الاستثمارية بقطاعات متنوعة، بما في ذلك الحكومة، الطاقة، التصنيع، والشركات متعددة الجنسيات.