قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك

كتب : محمد نصار

07:58 م 30/04/2026

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، إجراء تعديلات مؤقتة في المواعيد غدًا بسبب مباراة الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي غدًا الجمعة في تمام الساعة 8 مساءً مباراة الأهلي الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري.

تعديلات مؤقتة في المترو بسبب الأهلي والزمالك

قالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إن المحطات جاهزة لاستقبال الجماهير وخاصة محطتي الاستاد وأرض المعارض، مع ترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج بكل سهولة.

وفي هذا الإطار، تقرر تسيير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، ومن محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى الكيت كات كل 11 دقيقة.

فيديو قد يعجبك



بالفيديو- آيتن عامر تسخر من نظام الطيبات
"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
مات وحيدًا وعائلته ترفض دفنه.. قصة "مسن أكتوبر" الذي أبكى المصريين
أمعاؤه خرجت أمام عينيه.. وفاة طفل تعرض لهجوم مرعب من كلاب ضالة بالشرقية
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)