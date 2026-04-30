قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، إجراء تعديلات مؤقتة في المواعيد غدًا بسبب مباراة الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي غدًا الجمعة في تمام الساعة 8 مساءً مباراة الأهلي الزمالك ضمن مباريات الدوري المصري.

تعديلات مؤقتة في المترو بسبب الأهلي والزمالك

قالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إن المحطات جاهزة لاستقبال الجماهير وخاصة محطتي الاستاد وأرض المعارض، مع ترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج بكل سهولة.

وفي هذا الإطار، تقرر تسيير قطار كل 5 دقائق و30 ثانية من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، ومن محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى الكيت كات كل 11 دقيقة.