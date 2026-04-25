أحمد أمين يشارك متابعيه صورًا لم تعرض من قبل من كواليس "النص التاني"

عرضت منصة يانجو بلاي الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل الفرنساوي بطولة عدد كبير من النجوم، وشهدت الأحداث اكتشاف يوسف عدلي ثابت- الفنان سامي الشيخ علاقة زوجته ليلى- الفنانة عائشة بن أحمد مع المحامي خالد الفرنساوي- الفنان عمرو يوسف.

أحداث الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل الفرنساوي

يوسف اعتاد على مراقبة زوجته، من خلال السائق الخاص بها، والذي كان يتتبع كل خطواتها، إذ أخبره الأخير بلقائها مع خالد الفرنساوي، ليقوم بقتله حتى يتفرغ لخطة الانتقام منها، دون وجود شخص يفسد عليه خطته أو يكون مصدر تهديد له.

مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، عائشة بن أحمد، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبدالغفار، وإنتاج كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام.

سامي الشيخ يشارك بطولة مسلسل الأمير

جدير بالذكر أن سامي الشيخ يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل الأمير والذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، قبل أيام، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد عز، أمينة خليل إلى جانب نجوم من مختلف أنحاء العالم، سيناريو وحوار صلاح الجهيني، إخراج ستيفن هوبكنز.

يُعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل صفحة بيضا، والذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبدالعزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

اقرأ أيضا

"قُبلة" محمد سامي لـ مي عمر تثير تفاعلا.. وسوسن بدر تعلق – صورة

ياسر جلال يوضح حقيقة مرور ميرفت أمين بأزمة صحية (ماذا قال؟)