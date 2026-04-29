أعلن القائمون على مهرجان مسرح الأطفال اختيار النجم يحيى الفخراني رئيسًا شرفيًا للدورة الجديدة، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 8 مايو المقبل، في تأكيد جديد على مكانته الرفيعة ودوره المؤثر في دعم الحركة الفنية.

أسباب اختيار يحيى الفخراني

يأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة فنية طويلة قدم خلالها الفخراني أعمالًا بارزة في المسرح والدراما، رسّخت اسمه كأحد أهم رموز الفن في العالم العربي، وأسهمت في تشكيل وعي أجيال متعاقبة.

وأكدت إدارة المهرجان أن وجود الفنان الكبير يحيى الفخراني يمنح الدورة الجديدة قيمة مضافة، ويسهم في خلق حالة من التواصل بين خبرات النجوم الكبار والمواهب الشابة، بما يدعم دور المسرح في تنمية خيال الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

تفاصيل عن مهرجان مسرح الطفل

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المهرجان عروضًا مسرحية متنوعة وورشًا تدريبية متخصصة، على مدار أسبوع كاملًا، بمشاركة عدد كبير من الفرق، في دورة تسعى لتقديم محتوى فني هادف يجمع بين الترفيه والتثقيف.

مسرحية الملك لير

مسرحية "الملك لير" من بطولة النجم يحيى الفخراني، بمشاركة كلًا من، وطارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقي أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

اقرأ أيضا..



رانيا يوسف وشادية.. فنانات صدمن الجمهور بوصفة الجاز على الشعر- فيديو

بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة