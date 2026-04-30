الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

مصراوي يكشف تفاصيل صراع الأهلي وبيراميدز لضم مصطفي محمد

كتب- رمضان حسن:

07:53 م 30/04/2026
    مصطفى محمد (17)
    مصطفى محمد (12)
    مصطفى محمد (1)
    مصطفى محمد (13)
    مصطفى محمد (14)
    مصطفى محمد (15)
    مصطفى محمد (1) (1)
    مصطفى محمد (5)
    مصطفى محمد (7)
    مصطفى محمد (8)
    مصطفى محمد (4)
    مصطفى محمد (3)
    مصطفى محمد (2)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (1)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (6)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (2)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (10)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (9)
    لقطات من مشاركة مصطفى محمد في مباراة نانت وأنجيه (3)

كشف مصدر في النادي الأهلي تفاصيل تحرك الإدارة للتعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، في ظل المنافسة من نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل محاولات الأهلي للتعاقد مع مصطفى محمد

قال مصدر في الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سيد عبد الحفيظ تواصل من جديد في الساعات الماضية مع مهاجم نانت الفرنسي للتأكيد علي رغبة القلعة الحمراء في ضمه نهائيا وليس بنظام الاعارة.

وأوضح أن عبد الحفيظ حصل علي الضوء الأخضر من ياسين منصور والخطيب لبدء التفاوض أولاً مع اللاعب ومعرفة مطالبه المالية تمهيداً لتقديم عرض رسمي لنادي نانت الفرنسي.

وبين المصدر بأن نانت حدد سعر بيع مهاجمه بقيمة ٤ مليون يورو وهو ما يراه مسؤولي القلعة الحمراء، ليس كبيرا في ظل الرغبة في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قوي.

تحركات بيراميدز لضم مصطفى محمد

في المقابل يسعى نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل فيستون مايلي بنهاية الموسم الحالي والذي رفض تخفيض راتبه ليغلق النادي السماوي باب التفاوض معه لتجديد عقده.

ووأوضح المصدر أن السماوي تواصل عن طريق عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع مصطفي محمد قبل مباراة نانت ورين الأخيرة في الدوري الفرنسي وعرض عليه الانتقال للنادي السماوي مع بداية الموسم الحالي، ومنحه وعودا بأن يتم تقديره ماديا بشكل بناسب قيمته كمهاجم دولي يملك خبرات كبيرة.

استخراج جثمان ضياء العوضي وإعادة تشريحه.. تفاصيل جديدة
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
عودة الشناوي والشحات.. قائمة الأهلي للقمة الـ132 أمام الزمالك
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)