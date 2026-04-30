كشف مصدر في النادي الأهلي تفاصيل تحرك الإدارة للتعاقد مع المهاجم مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، في ظل المنافسة من نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل محاولات الأهلي للتعاقد مع مصطفى محمد

قال مصدر في الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سيد عبد الحفيظ تواصل من جديد في الساعات الماضية مع مهاجم نانت الفرنسي للتأكيد علي رغبة القلعة الحمراء في ضمه نهائيا وليس بنظام الاعارة.

وأوضح أن عبد الحفيظ حصل علي الضوء الأخضر من ياسين منصور والخطيب لبدء التفاوض أولاً مع اللاعب ومعرفة مطالبه المالية تمهيداً لتقديم عرض رسمي لنادي نانت الفرنسي.

وبين المصدر بأن نانت حدد سعر بيع مهاجمه بقيمة ٤ مليون يورو وهو ما يراه مسؤولي القلعة الحمراء، ليس كبيرا في ظل الرغبة في تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قوي.

تحركات بيراميدز لضم مصطفى محمد

في المقابل يسعى نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل فيستون مايلي بنهاية الموسم الحالي والذي رفض تخفيض راتبه ليغلق النادي السماوي باب التفاوض معه لتجديد عقده.

ووأوضح المصدر أن السماوي تواصل عن طريق عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع مصطفي محمد قبل مباراة نانت ورين الأخيرة في الدوري الفرنسي وعرض عليه الانتقال للنادي السماوي مع بداية الموسم الحالي، ومنحه وعودا بأن يتم تقديره ماديا بشكل بناسب قيمته كمهاجم دولي يملك خبرات كبيرة.

