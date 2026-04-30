كشف الدكتور مجدي نزيه، عميد المعهد القومي للتغذية الأسبق، تفاصيل واقعة إقالته من أحد المناصب العلمية بوزارة الصحة، مؤكدًا أن القرار جاء عقب نشره مقالًا صحفيًا تناول فيه مادة الأسبارتام أو ما يعرف شعبيًا بـ"السكر الدايت" وما أثير حولها من جدل علمي.

وقال "نزيه" خلال لقائه مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست "صد رد" المذاع عبر منصات موقع "مصراوي"، إن الواقعة تعود إلى 24 أبريل عام 2000، عندما نشر مقالًا في جريدة أخبار اليوم تحدث فيه عن الأسبارتام، موضحًا أنه كان يتناول القضية من زاوية علمية بحتة، لكن الصياغة الصحفية أضافت عليها طابعًا أكثر حدة، ما أدى إلى تفسيرها بشكل مختلف.

تأثير المقال على وزير الصحة السابق

أوضح "نزيه" أن المقال تسبب في إثارة جدل داخل البرلمان آنذاك، إذ تم تقديم استجوابين لوزير الصحة، لافتًا إلى أن ما نُشر لم يكن مسؤولية مباشرة منه، وإنما نتيجة إعادة صياغة تحريرية من الجريدة.

وأضاف أنه على إثر ذلك تم إعفاؤه من مهام منصبه، مشيرًا إلى أن القرار جاء إداريًا، قبل أن يعود لاحقًا إلى عمله بتقدير من وزير الصحة وقتها الدكتور محمد عوض تاج الدين.

أضرار مادة الأسبارتام

أكد مجدي نزيه في سياق حديثه، أنه كان قد أشار في مقاله إلى وجود آثار سلبية محتملة لمادة الأسبارتام على المخ والجهاز العصبي والرئتين، معتبرًا أن ذلك كان "كلامًا علميًا موثقًا" في ذلك الوقت.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما طرحه في عام 2000 عاد ليُثار علميًا بعد أكثر من عقدين، مشيرًا إلى أن جهات صحية دولية، من بينها: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اعترفت لاحقًا بإعادة تقييم مواقفها بشأن المادة عام 2023، بعد سنوات من الجدل حول سلامتها.

