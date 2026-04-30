في طريقه للمسجد.. وفاة خطيب بأوقاف الإسماعيلية إثر حادث أليم

كتب : أميرة يوسف

07:47 م 30/04/2026

الشيخ محمد حسين محمد حسين

خيم الحزن على محافظة الإسماعيلية عقب وفاة الشيخ محمد حسين محمد حسين، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية، إثر تعرضه لحادث أليم بمدينة القصاصين، وذلك أثناء توجهه إلى مقر عمله.

تفاصيل الحادث

لقي الفقيد مصرعه في حادث مفاجئ أثناء توجهه لأداء عمله، في واقعة مؤلمة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي وزملائه، خاصة لما عُرف عنه من التزام وإخلاص في أداء رسالته الدعوية.

نعي رسمي من مديرية الأوقاف

وتقدم فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد، مؤكدًا أنه كان نموذجًا مشرفًا للداعية المخلص، وتميز بحسن الخلق وعفة اللسان، وحرصه الدائم على خدمة بيوت الله.

وأضاف أن الفقيد توفي وهو في طريقه لأداء عمله، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

موعد ومكان الجنازة

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم عقب صلاة العشاء من مسجد سمبو بالمحسمة القديمة، بجوار محطة قطار الفدائية “الشهيد محمد بغدادي”، على أن يتم الدفن بمقابر الشيخة سالمة بمدينة القصاصين الجديدة.

حالة حزن واسعة بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أبناء المحافظة وزملاء الفقيد، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للداعية المخلص، وأن رحيله يمثل خسارة كبيرة للعمل الدعوي.

استكمال الإجراءات

وتُستكمل حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة بمركز شرطة القصاصين تمهيدًا لدفن الجثمان.

أوقاف الإسماعيلية حادث القصاصين وفاة إمام جنازة الإسماعيلية مديرية الأوقاف

