تعاقدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على بطولة مسلسل ينتمي إلى نوعية "السوبر مايكرودراما"، في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر.

ماذا قالت سوزان نجم الدين عن مشاركتها؟

وقالت الفنانة سوزان نجم الدين إنها سعيدة بالمشاركة في هذا المشروع، مؤكدة حماسها للتعاون مع المخرج مصطفى يوري في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما.

وأكدت سوزان نجم الدين أن "يوري" يسعى إلى تقديم تجربة درامية جديدة كليًا على السوق المصري، تعتمد على تكثيف الأحداث وتقديم محتوى مركز وسريع الإيقاع دون الإخلال بجودة العناصر الفنية.

وأوضحت أن العمل يمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية غير تقليدية، مشيرة إلى ثقتها في رؤية المخرج وفريق العمل، وقدرتهم على تقديم تجربة مميزة تليق بالجمهور العربي.

آخر أعمال سوزان نجم الدين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوزان نجم الدين، مسرحية "ولادة مبكرة"، التي عرضت بالمملكة العربية السعودية العام الماضي.

وشارك في بطولة المسرحية: أيمن زيدان، محمد حداقي، حازم زيدان، لما بدور، ومن إخراج وتأليف أيمن زيدان

