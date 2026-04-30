هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد

كتب : عبدالله محمود

06:41 م 30/04/2026

النائبة الأمريكية الديمقراطية، سارة جاكوبس

نشرت النائب الأمريكية الديمقراطية، سارة جاكوبس، مقطع فيديو من جلسة استماع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست بشأن أهداف الحرب على إيران، في الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء.

وعلقت جاكوبس، على الفيديو قائلة: "سألتُ وزير الخارجية هيجسيث اليوم سؤالاً مباشراً، إجابته بنعم أو لا: هل يتمتع دونالد ترامب بالاستقرار العقلي الكافي ليكون قائداً أعلى للقوات المسلحة؟ لم يُجب بنعم. وهذا يُشير إلى الكثير".

وشهدت جلسة استماع وزير في مبنى الكابيتول، الأربعاء، مواجهة سياسية لافتة بين النائبة الديمقراطية، ووزير الحرب الأمريكي، خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع للعام المالي وأهداف حرب إيران بمجلس النواب.

وخلال الجلسة، طرحت جاكوبس سؤالًا مثيرًا للجدل، مستشهدة بتدوينات سابقة لـ"ترامب"، حول الحرب على إيران، متسائلة عن مدى قدرة الرئيس على أداء مهامه قائداً أعلى للقوات المسلحة، قائلة إن هناك “مخاوف متزايدة” بشأن حالته الذهنية، وفق ما ورد في تصريحاتها خلال النقاش.

وأشارت النائبة إلى أنها تتلقى، بحسب قولها، اتصالات متكررة من ناخبين يبدون قلقهم بشأن الصحة العقلية للرئيس ومدى أهليته للقيادة، ما دفعها لطرح سؤال مباشر على وزير الدفاع حول ما إذا كان ترامب “متزنًا عقليًا بما يكفي” لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في المقابل، رد هيجسيث على السؤال بنبرة حادة، متهمًا النائبة بازدواجية المعايير، حيث تساءل عمّا إذا كانت قد وجهت السؤال ذاته بشأن الرئيس السابق جو بايدن خلال فترة رئاسته.

ورفض وزير الحرب الرد مباشر على السؤال، قائلا: "إن مثل هذه الأسئلة تحمل طابعا سياسيا لا يخدم النقاش المؤسسي داخل الكونجرس".

وزير الحرب الأمريكي الكونجرس حرب إيران دونالد ترامب سارة جاكوبس

